導入を望む声が多かった英国三菱自動車は来年、英国市場に復帰する。同社が正式に発表した。【画像】英国には最新電動SUVを投入？【エクリプス・クロスEVとアウトランダーPHEVを詳しく見る】全90枚三菱の車両は、いすゞ、スバル、シャオペンなどの英国販売も行っているインターナショナル・モーターズ社が輸入する。英国市場には『アウトランダーPHEV』などを導入する可能性がある。 三菱顧客への納車は2026年