Photo: 三浦一紀 本日（2025年11月18日）、HUAWEIはスマートウォッチのフラッグシップモデルの新製品「HUAWEI Watch Ultimate 2」を発売しました。新製品発表会で実物を見てきましたので、インプレッションをお届けします。見た目もフラッグシップらしい堂々とした佇まいですが、機能面も他を凌駕していますよ。スポーティで軽快なデザイン Photo: