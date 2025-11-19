IPSAとMAISON SPECIALのコラボによるホリデー限定コレクションが2025年11月18日（火）発売♡「アクアキット」と「エッセンスローションキット」は、たっぷりのうるおいを与える化粧水に、ポーチやマルチリングが付いた特別セット。寒さで乾きやすい肌を守りながら、日常にHAPPYな彩りを添えるアイテムは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♪ アクアキットで潤い満たす冬肌 価格：5,500円（税込）