【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比27銭円安ドル高の1ドル＝155円49〜59銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1576〜86ドル、180円02〜12銭。日本の財政悪化懸念が引き続き意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。