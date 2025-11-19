アメリカ南部テキサス州が、来年の中間選挙に向けて与党・共和党に有利な選挙区を増やす区割り変更を決めたことについて、連邦地裁が変更を認めない判断を下しました。アメリカの南部テキサス州では今年8月、州議会が連邦議会下院の選挙区の区割りを与党・共和党に有利に変更する案を可決し、アボット知事が署名して成立しています。来年11月に予定される中間選挙に向けて、トランプ大統領が変更を働きかけたもので、共和党が優勢