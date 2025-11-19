きのう夕方に発生した大分佐賀関の住宅火災。日の出の時間を迎えた現場から中継です。発生から13時間以上が経過した現場です。依然として白い煙が黙々と立ち込めています。日の出を迎えて明るくなって、少しずつ現場から300メートルほど離れたこの防波堤からも状況を確認することができるようになりました。海沿いに一番近い建物は燃えた様子はありませんが、その1ブロック奥の建物がかなり焼けている様子が見受けられます。その白