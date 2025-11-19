周りを笑顔にする芸の「モノマネ」。令和の女子高生でモノマネをする人はいるのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』による「得意なモノマネ」に関する調査によると、現役女子高生の3人に1人以上が「得意なモノマネがある」と回答したことがわかりました。【ランキング】今どきの女子高生が「得意なモノマネ」ランキングを見