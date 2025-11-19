きのう（２０２５年１１月１８日）夜、滝川市の踏切で男性が旭川行きの特急列車にはねられ死亡した。この影響で、特急など１２本が運休しています。人身事故があったのは滝川市中島町の南2丁目踏切です。きのう（１８日）午後6時20分ごろ、JRの関係者から「旭川行の特急と人がぶつかった」と警察に通報がありました。警察によりますと、空知総合振興局管内の30代の男性が踏切内で特急列車と衝突したということです。男性は病院に運