＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】別人のように“すっきり”した元人気力士元小結の人気力士が大相撲の解説に登場。ファンに愛された陽気なキャラはいまも健在だったが、その変貌ぶりに「すげぇ痩せてる」「めっちゃ変わった」など驚きの反応が相次ぐ一幕があった。大相撲もいよいよ折り返しで後半戦となった十日目。その模様を中継したABEMAのゲスト解説に登場したのは、ジョージア出身で