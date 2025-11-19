タレントの朝日奈央（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしのメンバーとの集合ショットを披露した。「アイドリング!!!メンバー＆スタッフさんとTIFの打ち上げをしました（これるメンバーだけで）」と書き出した朝日。8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」で、自身が所属していたアイドルグループ「アイドリング!!!」が15周年を記念して1日限りの復活を果たし、その打ち上げを行ったことを報告した。