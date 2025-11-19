大分市佐賀関（さがのせき）で１８日夕に発生した大規模火災で、大分県は１９日、住宅など１７０棟以上に延焼したと発表した。消防車両５０台以上と大分、熊本両県の防災ヘリなどが出動し、消火活動が続いているが、出火から１７時間以上たった同日午前１１時現在も鎮火のめどは立っていない。住民１人と連絡が取れておらず、大分県警などが安否の確認を急いでいる。県は同日、市への災害救助法の適用を決定。自衛隊の災害派遣を