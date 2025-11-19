ニューヨーク証券取引所のトレーダーたち＝18日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続落し、前日比498.50ドル安の4万6091.74ドルで取引を終えた。人工知能（AI）関連銘柄への投資の過熱感に対する警戒感から、売り注文が膨らんだ。前日終値からの下げ幅が700ドルに近づく場面もあった。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測の後退も投資家心理を冷やした。19日