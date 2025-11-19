片山さつき財務相の存在感が高まっている。就任直後の職員への訓示では、旧大蔵省主計官出身の片山氏がかつて省内の怖い上司をランキングした「恐竜番付」に名を連ねていたのを踏まえ、「恐竜になる年ではないので安心してください」と笑顔で語りかけて話題になった。 また、10月下旬に来日したベッセント米財務長官との会談を巡り、会談直後、片山氏は記者団に「金融政策については直接的な話題にはならなかった」と説明した