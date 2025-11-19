きょう未明、東京・昭島市のアパートで火事があり、1人の遺体が見つかりました。きょう午前3時50分ごろ、昭島市松原町の4階建てアパートの住人から「3階から煙が見える」と119番通報がありました。東京消防庁のポンプ車など20台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められました。この火事で火元となった3階の部屋から性別不明の1人が救助されましたが、その場で死亡が確認されました。この部屋には男性が住んでいたということで