語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第36回】山田章仁（小倉高→慶應義塾大→ホンダ→三洋電機→NTTコミュニケーションズ→リヨンOU→シアトル・シーウルブズ→九州KV）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載36回目に紹介するのは、40歳となった今も地元・福岡で現役を続けるWTB山田章仁（やまだ