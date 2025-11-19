[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本代表としては3月のサウジアラビア戦以来となる今年2度目の先発出場は、前半45分間のみで終わった。DF菅原由勢(ブレーメン)はハーフタイムでMF堂安律と交代。「試合の展開的に難しいところがあった。あまりビルドアップで効果的な攻撃ができていなかったイメージはある。クロスまで行けているシーンもあったし、そんなにネガティブじゃない」と自身のプレーを振り返った。