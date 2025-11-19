[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]MF久保建英(ソシエダ)は年内最後の日本代表戦となったキリンチャレンジカップ・ボリビア戦(◯3-0)の試合後、トッテナムへの移籍報道も出ていた今冬の動向について「冬の移籍はないですね」とソシエダ残留を明言した。環境を変えることによるリスクを回避し、充実した状態で来年夏の北中米W杯への準備に入っていく意向だ。そんな久保はこの日、来年3月に控える次回の国際Aマ