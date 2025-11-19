飯田橋は東京理科大学のような歴史ある学校と同じように長く続く店がちらほら。今回は30年以上愛される店に絞って調査。あの頃行ってた店が出てくるかも!?3代目ブラザースが探求心とパッションで“おいしい”を追求する『ニューグローリー』ランチはハンバーグが学生に人気。夜はビジネスマンが集う居酒屋！始まりは母が開いた純喫茶『グローリー』。その後、現ビルのオーナーに誘われて移転し、1971年に『レストランニューグロー