ロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマンであるジョン・スーフー氏は11月14日、Instagramを更新。大谷翔平（31）と真美子夫人（28）らの写真を公開した。 「The SooHoo Scrapbook “MVP in the Middle!” CONGRATULATIONS SHOHEI!」と公開されたのは、ドジャースの優勝パレードのときの写真。Tシャツを着た大谷と、スタジアムジャンパーを着た真美子夫人、スーフー氏3名の