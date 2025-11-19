第36回フジテレビヤングシナリオ大賞受賞作のドラマ『人質は脚本家』が、12月20日(14:30〜 ※関東ローカル)に放送。同5日からは、縦型ショートドラマアプリ「FODショート」で先行配信される。(左から)高橋克実、中尾明慶、内田理央主人公は、かつて連続ドラマ『ルーザー』の脚本を担当した元脚本家の小泉拓哉(中尾明慶)。視聴率不振で作品は“7話打ち切り”という結果に終わり、ネット上でも酷評を受けて業界から姿を消した。現在