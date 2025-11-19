「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位moto g05（Motorola Mobility）3位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）5位Pixel 9a 128GB(au)（Google）6位arrows We2 FCG02（FCNT）7位Galaxy