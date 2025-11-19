19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53865.24円ボリンジャーバンド3σ 52599.36円ボリンジャーバンド2σ 51333.48円ボリンジャーバンド1σ 50067.60円25日移動平均 49980.00円一目均衡表・転換線 49860.00円5日移動平均 48940.00円一目均衡表・基準線 48900.00円