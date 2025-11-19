19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比27.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3447.16ポイントボリンジャーバンド3σ 3394.28ポイントボリンジャーバンド2σ 3341.40ポイントボリンジャーバンド1σ 3317.10ポイント5日移動平均 3315.25ポイント一目均衡表・転換線 3288.52ポイント25日移動平均 3265.00