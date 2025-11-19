札幌市豊平区の路上できのう（２０２５年１１月１８日）夜、男性が何者かに腹部を刺される傷害事件がありました。容疑者は現在も逃走中で警察が行方を追っています。(藤得記者)「現場は美園駅のすぐそばです。環状通から一本入った路上で男性は倒れていたということです」事件があったのは札幌市豊平区美園7条6丁目付近の路上です。きのう（１８日）午後10時20分ごろ、「腹部から出血している人がいる」と消防から警察に通報があり