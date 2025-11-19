「現代数学の最重要理論」をわかりやすく――！21世紀の数学界をにぎわす「圏論」。「モノとモノを矢印でつなぐ」というシンプルな発想が、数学の新たな扉を開いた。高度な抽象性と普遍性をあわせもつ圏論には難解なイメージもつきまとうが、数学者の加藤文元さんは「圏論は実学である」と断言する。本連載では、今もっとも注目される「未来の数学」の本質を、身近な例をベースにやさしく解説する。本記事は、『はじめての圏論』(