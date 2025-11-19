19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の679ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 765.62ポイントボリンジャーバンド3σ 754.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 749.92ポイント75日移動平均 749.08ポイントボリンジャーバンド2σ 736.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 732