俳優の玉山鉄二（４５）が、織田裕二主演のＷＯＷＯＷ連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（来年２月１５日スタート。日曜、後１０・００）に出演することが１８日、分かった。玉山は冷酷非情に梁山泊を追い詰める、理と策略を武器にすべてを見通す男・李富を演じる。役衣装を身にまとう雄々しい姿も解禁され「李富という役は、とてもプライドが高い一方で、無理して虚勢を張って自分を強く見せてるという感覚があって、その切なさ