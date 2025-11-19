2026年2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演のWOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』で“敵”役を演じる追加キャストとして、玉山鉄二、大塚明夫、萩原聖人らの出演が発表された。併せて、予告編も解禁となった。【動画】熱き反逆の狼煙があがる！『北方謙三 水滸伝』予告映像北方謙三の小説『水滸伝』を映像化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り