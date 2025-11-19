昭和から平成にかけて隆盛を極めた2時間サスペンスドラマの新たな可能性を、テレビ放送ではなく映画館で届ける企画『2時間サスペンスTHE MOVIEシリーズ』の第1弾として、名取裕子と友近が共演する映画『テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル』が、2026年2月6日より、池袋HUMAXシネマズ、全国イオンシネマで公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。【写真】友近、“存在しない名