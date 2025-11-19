山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』で、『ハウルの動く城』以来21年ぶりの共演を果たす倍賞千恵子と木村拓哉。タクシーの車内での2人芝居がほとんどを占める本作で濃密な撮影期間を過ごした2人に、人と関わることのあたたかさがあふれる本作への思いや、久しぶりの共演で改めて感じたお互いの印象について話を聞いた。【写真】どの表情もカッコよすぎ！「木村拓哉」撮りおろしショット◆21年ぶりの共演に「ド緊張するのでは