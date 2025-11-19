ある日、筆者の知人は自宅で財布の中身が減っていることに気づきました。まさかと思いつつ様子を見ていると、娘の不審な行動を目にしてしまいます。そのとき知人がどう対応したのか──。今回は、そんな家庭内で起きた出来事をお話しします。 娘が手に持っていたもの 自分の子どもが親のお金を持ち出していた。そんな出来事が起きたら、思わず感情的に叱ってしまう人も多いでしょう。けれど、そうした行動の背景には、子