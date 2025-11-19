タレント・中山秀征が20日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】ヒデちゃん長男が超カッコイイ朝ドラでも存在感を発揮 宝塚歌劇団の星組トップ娘役だった白城あやかと結婚して27年、息子4人の子育てに奮闘してきた。息子たちの中で両親の後を追って芸能界デビューしたのは、長男の中山翔貴だ。2022年に俳優デビューし、NHK連続テレビ小説「おむすび」には社会