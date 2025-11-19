昭恵さんが語る「いつも通りの朝」《夫の死を実感できるようになり、あの日のことを思い出したり、夫のことを考えると涙が溢れます。気をはって、なんとかこの1年を過ごしてまいりました。一周忌の法要で夫が親しくしていた人が集まったとき、皆様とワイワイと楽しく過ごすのが好きだった夫のことが脳裏に甦り、「なんでここに夫がいないのだろう」との思いで涙が溢れました。悲しみを昇華することはできません。ただ、生きていて