〈《東京30選挙区》衆院選“1月解散”で自民圧勝！首都決戦は自民が13勝→20勝で巻き返しの見込み、萩生田光一氏はどうなる？《衆院選全289選挙区完全予測》〉から続く10月21日に発足した高市早苗内閣の人気がすさまじい。「共同通信社が実施した11月中旬の全国電話世論調査では、内閣支持率は69.9%。これは前回の10月調査から5.5ポイントも上昇した数字でした。JNNが11月に実施した最新の調査では82.0％と社によってはさらに