『誰カブキ』の#3が放送。村重杏奈の胸元あらわなセクシーショットが公開され、「まぶしい！」「神々しい！」などの声があがった。【映像】村重杏奈の胸元あらわなセクシーショット『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが