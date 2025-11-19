〈鹿児島で自民vs自民の同士討ちも…？ 衆院選完全予測で見えた、火種くすぶる“あぶない”選挙区《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く日本初の女性首相、高市早苗氏（64）の人気がすさまじい。「共同通信社が実施した11月中旬の全国電話世論調査では、内閣支持率は69.9%。これは前回の10月調査から5.5ポイントも上昇した数字でした。JNNが11月に実施した最新の調査では82.0％と社によってはさらに高い支持率を記録している」