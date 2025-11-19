2005年、秋元康氏のプロデュースにより「会いに行けるアイドル」をコンセプトとして誕生したAKB48。大規模な握手会、選抜総選挙など画期的な手法で一時代を築いたこの国民的アイドルグループの黎明期から最前線で戦い続けた男がいた。元AKB48劇場支配人・戸賀崎智信氏が初めて明かす、激動と奮闘の記録。連載第7回前編AKB48と2011年僕にとってAKB48と過ごした2011年は、アイドルの存在価値を改めて認識した印象深い年だった。こ