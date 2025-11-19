バイクの死亡事故増加で警視庁が“ヘルメットの正しい着用”など呼び掛け年末にかけてバイクによる事故に注意を呼びかけました。東京・江戸川区では警視庁がバイクの利用者にチラシを配り、交通事故への注意を呼びかけました。都内では2025年、バイクの事故で32人が亡くなっていて、10月末時点で2024年より2人多くなっています。交差点で車が右折する際にバイクが直進してぶつかる事故が増えているということです。