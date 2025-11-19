「若手社員が成長しない」と嘆く上司は多い。元トヨタ社員で戦略コンサルタントの山本大平さんは「こういう人ほど、部下の業務に干渉し、細かく管理しようとして組織と個人の成長を阻害している。日本の組織にマイクロマネジメントが蔓延する原因は3つある」という――。（第2回／全2回）※本稿は、山本大平『最強トヨタの最高の教え方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chalirm