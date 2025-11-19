NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤Ï½÷Ãæ¤Î¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼2¿Í¤Ï·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃë´Ö¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¸¸¥¤Ê¤É¤«¤é»Ë¼Â¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡½¡½¡£¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¢£4¥«·î¤Ç¡È¼Â¼ÁÅª¤ÊÉ×ÉØ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢