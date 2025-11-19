人間を襲うクマの実態とはどのようなものか。ノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「約80年分の北海道の地元紙を通読し、ヒグマによる事件を収集・データベース化した。その中には、クマが自分を傷つけた人間を覚えていて『復讐』する事例が多く確認された」という――。写真＝iStock.com／LuCaAr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LuCaAr■クマは「自分を傷つけた人間」を覚えている11月に入ってもクマ