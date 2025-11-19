全焼し遺体が見つかった北海道千歳市の住宅兼整骨院＝19日午前10時ごろ19日午前1時20分ごろ、北海道千歳市日の出5丁目で「隣の建物が燃えている」と近隣住民から110番があった。千歳署によると、2階建ての住宅兼整骨院が全焼し、焼け跡から性別、年齢不明の3人の遺体が見つかった。3人暮らしだったとみられ、亡くなったのは出火後、連絡が取れていない住人とみて身元の特定を急ぐとともに、出火原因を調べている。署によると、