きょう(水)は上空に強い寒気が流れ込んでいる影響で、日中も全国的に12月並みの寒さとなるでしょう。けさは今シーズン一番の冷え込みとなっている所が多く、東京は7時現在、5.1℃まで気温が下がり、今季一番寒い朝を迎えています。昼にかけてもあまり気温が上がらず、日差しの届く地域でも12月並みの気温の所が多いでしょう。また、日本海側では次第に天気は回復傾向ですが、山陰や北陸では夕方以降も雨や雪の残る所がありそうです