高市発言の余波「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」これは8日Ｘで中国の 薛剣・駐大阪総領事が高市早苗首相の国会での台湾有事を巡る発言を受け投稿されたものだ。※投稿はその後削除今、日中関係が大きく揺れている。高市首相の発言を受け、中国政府はさらに11月14日、中国国民に対して日本への渡航を当面控えるよう、注意喚起した。今年1〜9月の訪日中国人旅行者数は合計749万人で、