今日19日は、師走並みの寒さが続く見込みです。明日20日には平年並みに戻る所が多いでしょう。三連休は関東から九州で20℃くらいまで上がる所もあり、日差しが暖かく過ごしやすい陽気になりそうです。今日19日も師走並みの寒さ続く今日19日は、上空の寒気の影響が残り、各地で師走並みの寒さが続くでしょう。札幌は3℃、仙台は10℃、東京、名古屋、広島、福岡は14℃、大阪は12℃と、昨日18日よりさらに低く、今シーズン一番の寒さ