新型「ハイラックス」9代目の進化とはトヨタの1トンピックアップトラック「ハイラックス」が、2025年11月10日、タイ・バンコクにてフルモデルチェンジモデルのワールドプレミアが実施されました。お披露目イベントには、トヨタ自動車の豊田 章男会長とも親交が深い第69代横綱の白鵬 翔氏が招待されるなど、華やかなものになりました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」の全貌です！ 画像で見る（30枚以