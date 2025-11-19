街唯一の総合病院は「休診だらけ」秋田県鹿角市は、かつては「日本最古の銅山」といわれる尾去沢鉱山を擁し、活況を呈していた。最盛期の人口は、およそ6万人。それが今では約2万6000人まで減り、うち4割超が65歳以上となっている。市内で最大の病院が、病床数161床の「かづの厚生病院」。JA秋田厚生連が運営する、地域唯一の総合病院だ。ところが、入り口にある掲示板には、こんな張り紙がいくつも貼られていた。〈消化器内科より