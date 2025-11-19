この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 5歳が博物館で欲しがった“1500円のランチョンマット”→買い与えた結果に8千いいね いえもり(@iewori)さんの投稿したエピソードです。お子さんに欲しいと言われたもの