さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。子育てを始めてからあっという間に14年。3人の息子くんたちが少しずつ自立していく姿に嬉しさを感じつつも、手が離れていくことに正直寂しさも……。そんな相反する2つの感情で心が揺れているという中村さん