死者を含むクマによる人身被害が全国各地で相次いでいる。山間部だけでなく市街地にまで出没し、人間の生活を脅かしている状況が続くが、そんななか、AI（人工知能）を活用して「クマと遭遇しやすい場所」を割り出した研究者がいる。地形や環境データ、過去の遭遇情報などをもとにリスクを予測したそのマップが示す「危険エリア」とは──。【前後編の前編】【拡大画像】過去のクマ遭遇記録などを読み込ませ、今後のクマ遭遇確率